Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило калининградцев об опасности схода льда с крыш

Жителям рекомендуют соблюдать дистанцию при передвижении по тротуарам.

Источник: Новый Калининград

В Калининградской области из-за перепадов температур сохраняется риск образования снежных и ледяных масс на крышах зданий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своем телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что в таких погодных условиях возрастает вероятность схода льда и снега с кровель. Жителям рекомендуют соблюдать дистанцию при передвижении по тротуарам и по возможности держаться подальше от стен домов.

Особую осторожность следует проявлять вблизи водосточных труб и в местах, где заметны скопления снега и наледи. Кроме того, в МЧС советуют быть внимательными к посторонним звукам сверху. Услышав хруст или шум, специалисты рекомендуют не останавливаться и не пытаться выяснить источник, а как можно быстрее прижаться к стене здания, используя козырек как укрытие.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение этих мер позволит снизить риск получения травм в период нестабильной погоды.