МЧС предупредило калининградцев об опасности схода льда с крыш

Особую осторожность следует проявлять вблизи водосточных труб и в местах, где заметны скопления снега и наледи. Кроме того, в МЧС советуют быть внимательными к посторонним звукам сверху. Услышав хруст или шум, специалисты рекомендуют не останавливаться и не пытаться выяснить источник, а как можно быстрее прижаться к стене здания, используя козырек как укрытие.