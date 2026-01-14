МЧС предупредило калининградцев об опасности схода льда с крыш

В Калининградской области из-за перепадов температур сохраняется риск образования снежных и ледяных масс на крышах зданий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своем телеграм-канале.
В ведомстве напомнили, что в таких погодных условиях возрастает вероятность схода льда и снега с кровель. Жителям рекомендуют соблюдать дистанцию при передвижении по тротуарам и по возможности держаться подальше от стен домов.
Особую осторожность следует проявлять вблизи водосточных труб и в местах, где заметны скопления снега и наледи. Кроме того, в МЧС советуют быть внимательными к посторонним звукам сверху. Услышав хруст или шум, специалисты рекомендуют не останавливаться и не пытаться выяснить источник, а как можно быстрее прижаться к стене здания, используя козырек как укрытие.
В ведомстве подчеркнули, что соблюдение этих мер позволит снизить риск получения травм в период нестабильной погоды.