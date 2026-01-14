В Калининградскую область не пустили мясо, картофель и мед из Литвы

«Ввоз на территорию РФ в ручной клади и багаже семенного материала, посадочного материала и картофеля может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, — напомнили в управлении Россельхознадзора. — Действующие правила запрещают физическим лицам ввоз в ручной клади, багаже или почтовых отправлениях подконтрольных товаров из третьих стран для личного пользования без соответствующего разрешения и ветеринарного сертификата. Разрешен ввоз до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке на одного человека, если страна-производитель и страна вывоза благополучны в отношении эпизоотической ситуации».