В Калининградскую область не пустили мясо, картофель и мед из Литвы

Региональное управление Россельхознадзора запретило частным лицам ввоз продовольственного картофеля, мясной продукции и меда из Литвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Частным лицам запретили ввоз на территорию области 3 кг продовольственного картофеля 10 января. Подкарантинная продукция ввозилась без фитосанитарного сертификата, подтверждающего его безопасность.
11 и 12 января должностные лица ведомства запретили ввоз более 3 кг готовой мясной продукции и более 3 кг меда, ввозимых частными лицами. Ветеринарный контроль выявил, что мясная продукция ввозилась из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении по АЧС, а мед — без заводской упаковки. «Отсутствие заводской упаковки ставит под сомнение происхождение меда, его качество и безопасность, а также затрудняет идентификацию производителя и контроль за соблюдением условий хранения и транспортировки», — пояснила пресс-служба. Товары вернули в Литву.
«Ввоз на территорию РФ в ручной клади и багаже семенного материала, посадочного материала и картофеля может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, — напомнили в управлении Россельхознадзора. — Действующие правила запрещают физическим лицам ввоз в ручной клади, багаже или почтовых отправлениях подконтрольных товаров из третьих стран для личного пользования без соответствующего разрешения и ветеринарного сертификата. Разрешен ввоз до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке на одного человека, если страна-производитель и страна вывоза благополучны в отношении эпизоотической ситуации».