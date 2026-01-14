УК в Воронеже выплатила почти миллион рублей за потоп в квартире из-за протечки крыши

Коммунальная авария произошла летом во время сильных дождей — причиной стал износ крыши, которую организация вовремя не отремонтировала. Экспертиза оценила ущерб имуществу хозяйки квартиры в 957 тысяч рублей. Ленинский районный суд Воронежа обязал управляющую компанию возместить эти средства, а также покрыть судебные издержки.