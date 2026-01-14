Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УК в Воронеже выплатила почти миллион рублей за потоп в квартире из-за протечки крыши

Судебные приставы добились компенсации после ареста счетов организации.

Источник: Комсомольская правда

Управляющая компания в Воронеже выплатила около миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного квартире жительницы многоэтажки из-за протечки кровли. Об этом сообщили в УФССП по региону 14 января.

Коммунальная авария произошла летом во время сильных дождей — причиной стал износ крыши, которую организация вовремя не отремонтировала. Экспертиза оценила ущерб имуществу хозяйки квартиры в 957 тысяч рублей. Ленинский районный суд Воронежа обязал управляющую компанию возместить эти средства, а также покрыть судебные издержки.

Судебные приставы Центрального районного отделения уведомили организацию о возбуждении исполнительного производства, однако добровольной выплаты удалось добиться только после применения жесткой меры — ареста банковских счетов компании.

В УФССП напомнили, что бездействие управляющих организаций в вопросах содержания общего имущества многоквартирных домов может приводить к значительным финансовым потерям и судебным разбирательствам.