Форварда «Салавата Юлаева» оштрафовали: КХЛ обвинила его в симуляции

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод из матча «Авангард» — «Салават Юлаев», состоявшегося 13 января. Внимание комитета привлекло поведение нападающего уфимского клуба Девина Броссо на 39-й минуте 57-й секунде встречи.
На основании представленных материалов Комитет принял решение оштрафовать хоккеиста. Ему было назначено наказание по пункту 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, который регламентирует наказание за симуляцию. Конкретная сумма штрафа не уточняется.
Напомним, в том матче «Салават Юлаев» одержал выездную победу над омским «Авангардом» со счётом 4:3.
