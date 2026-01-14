Ричмонд
Новый факультет Пермского университета возглавила 34-летняя кандидат наук

Филфак и СИЯЛ официально объединили.

Источник: Аргументы и факты

Новый факультет филологии и коммуникации Пермского университета возглавила 34-летняя Дарья Павлова, сообщили источники perm.aif.ru в вузе.

Филологический факультет и факультет современных иностранных языков и литератур ПГНИУ как самостоятельные единицы в составе вуза были ликвидированы в 2025 году, объединившись в один факультет.

Исполняющей обязанности декана филкома (так сокращённо именуется новая структура) стала 34-летняя Дарья Павлова, ранее занимавшая пост заместителя декана филологического факультета по учебной работе. Она окончила бакалавриат, магистратуру и аспиранту филфака ПГНИУ, а в 2018 году защитила кандидатскую диссертацию.

Также, по данным perm.aif.ru, вместе с объединением факультетов произошли изменения в структуре их внутренних подразделений и соответствующие назначения. Так, кафедру русской литературы и кафедру русского языка и стилистики бывшего филфака объединили в кафедру русской филологии под руководством кандидата филологических наук Ильи Роготнева. Кроме того, объединили кафедру английского языка профессиональной коммуникации и кафедру английского языка межкультурной коммуникации, а также кафедры педагогики и лингводидактики.