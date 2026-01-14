Новый факультет Пермского университета возглавила 34-летняя кандидат наук

Также, по данным perm.aif.ru, вместе с объединением факультетов произошли изменения в структуре их внутренних подразделений и соответствующие назначения. Так, кафедру русской литературы и кафедру русского языка и стилистики бывшего филфака объединили в кафедру русской филологии под руководством кандидата филологических наук Ильи Роготнева. Кроме того, объединили кафедру английского языка профессиональной коммуникации и кафедру английского языка межкультурной коммуникации, а также кафедры педагогики и лингводидактики.