Певцов назвал Золотовицкого мудрейшим педагогом

Певцов назвал Золотовицкого мудрейшим педагогом, отдавшим студентам часть души.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов, вспоминая заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, назвал его мудрейшим педагогом, отдавшим студентам часть своей души.

Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист боролся с онкологией, которая, по сообщению МХТ имени Чехова, проявила себя полгода назад.

«Эта потеря невосполнима. Её трудно осознать разумом и принять сердцем. Игорь Яковлевич был уникальным человеком — актёром бесконечной глубины, мудрейшим педагогом, отдавшим студентам часть своей души, и настоящим рыцарем театра», — написал Певцов в своем Telegram-канале.

Певцов добавил, что Золотовицкий более сорока лет жизни, таланта и неиссякаемой любви посвятил служению Художественному театру, пройдя путь от артиста до ректора Школы-студии.

«Он был одной из тех редких, основополагающих фигур, на которых держится сам дух театра — бесконечно преданных, высочайше профессиональных, абсолютно театральных», — приводятся слова Певцова в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Певцов выразил глубокие соболезнования Московскому Художественному театру им. А. П. Чехова, Школе-студии МХАТ, Центральному Дому актёра, а также всем друзьям, ученикам и коллегам Игоря Яковлевича Золотовицкого.

«Мы разделяем с вами это горе. Уход Игоря Золотовицкого — невосполнимая утрата и глубокая рана для всего театрального сообщества. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — заключил артист.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Н. В. Гоголя (агентство «Богис»). В Театре «Et cetera» был занят в спектаклях «Смуглая леди сонетов» (Часовой), «Шейлок» (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как «Три полуграции», «Не отрекаются любя», «Одесский пароход», «Неодинокие» и другие.

В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.