Минобразования: подготовка в колледжах и вузах изменена по требованию Лукашенко

Глава Минобразования сказал, как после требования Лукашенко будут готовить кадры новой формации.

Источник: Комсомольская правда

О том, как в Беларуси будут готовиться кадры новой формации министр образования Андрей Иванец рассказал на телеканале «Первый информационный».

«Комсомолка» писала, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал готовить в Беларуси кадры новой формации.

Сейчас глава Минобразования пояснил, что специалисты, которых готовят в белорусских колледжах и университетах, должны быть готовы прийти на предприятия сегодня в свою профессию.

— Для этого в текущей пятилетке объем практико-ориентированного обучения составит не менее 50%. В настоящее время объем практически занятий составляет порядка 30%, — прокомментировал он.

При этом министр заметил, что фундаментальные дисциплины не будут заменены работой на предприятиях. Однако будут органично дополнены практической составляющей для будущих специалистов.

— Уже с первых курсов будут проходить ознакомительные практики. На втором курсе уже будут проходить учебные практики. А с третьего-четвертого курсов во многом уже будут начинать свою профессиональную деятельность на будущих рабочих местах, — рассказал министр образования.

Иванец отметил, что такой подход, с одной стороны, позволит подготовить высококлассных специалистов новой формации. А с другой стороны, работодатели будут абсолютно уверены, что молодой специалист здесь и сейчас будет готов решать задачи, которые стоят перед ним на рабочем месте.

Также в Минобразования сказали, что 50% выпускников девятых классов должны выбрать рабочие профессии.

Ранее Минобразования Беларуси определило, кто сможет учиться за границей.

Тем временем Мингорисполком обнародовал список профессий с предоставлением жилья в Минске.

