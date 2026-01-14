Ричмонд
Пять белорусских спортсменок получили лицензии на участие в Олимпиаде-2026

Беларусь на зимней Олимпиаде представят пять женщин.

Источник: Комсомольская правда

Лицензии на участие в зимней Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии с 6 по 22 февраля получили пять белорусских спортсменок.

19 января уже будет известен точный список всех участников Игр. На данный момент известно о пяти белорусских спортсменках, которые будут участвовать в нейтральном статусе в соревнованиях в Милане.

Речь идет об олимпийской чемпионке по фристайлу Анне Гуськовой, конькобежке Марине Зуевой, горнолыжнице Марии Шкановой, фигуристке Виктории Сафоновой и лыжнице Анне Королевой.

Что касается белорусских биатлонистов, то Международный союз биатлонистов (IBU) отказывает им в участии в Кубке мира, а значит и в возможности получить право на завоевание лицензий.

Ранее мы писали, как белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала право на участие в Олимпиаде-2026 в Италии.

Еще прочитайте, кто из белорусов точно выступит на зимней Олимпиаде в Италии в феврале 2026 года.