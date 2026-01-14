Ричмонд
С 2014 года в Крыму отреставрировали более 200 объектов культуры

Аксенов: в Крыму отреставрировали 203 объекта культуры с 2014 года.

Источник: пресс-служба главы Крыма

С 2014 года в Крыму отремонтировали и отреставрированы 203 объекта культуры и культурного наследия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, на ремонт и реставрацию потратили 7,6 млрд рублей. В 2026 году работы продолжатся на целом ряде объектов.

«Среди них Ханский дворец в Бахчисарае, Дача Стамболи и особняк Е. К. Мазировой в Феодосии, Романовская гимназия в Керчи», — рассказал Аксенов.

Кроме того, в Керчи ведется ремонт драматического театра им. А. С. Пушкина. В Старом Крыму строят дом культуры. Глава республики добавил, что продолжается проектирование здания Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия.

«Среди важных проектов — реставрация Крымской филармонии (здание Симферопольской городской Думы и управы), Симферопольского художественного музея (здание и флигель офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка), медресе в Бахчисарае, Голубой гостиной главного корпуса Воронцовского дворца», — сообщил руководитель региона.

По его словам, в 2026 году на развитие отрасли потратят 4,19 млрд рублей.

