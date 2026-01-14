Ричмонд
В Уфе перекроют улицу Дзержинского: ограничения продлятся девять часов

В Уфе из-за уборки снега перекроют проезд по улице Дзержинского.

Сегодня, 14 января, в Уфе в связи с проведением плановых работ по очистке улично-дорожной сети от снега введут временное ограничение движения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, девять часов (с 21:00 до 06:00) будет полностью перекрыт проезд по улице Дзержинского на участке от Токарной до Вагонной.

Городские службы просят жителей учитывать это временное неудобство при планировании вечерних и ночных маршрутов. Также автомобилистов настоятельно просят не парковать транспортные средства вдоль указанного участка дороги на время проведения уборочных работ, чтобы не создавать препятствий для спецтехники.

