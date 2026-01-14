В Уфе перекроют улицу Дзержинского: ограничения продлятся девять часов

Сегодня, 14 января, в Уфе в связи с проведением плановых работ по очистке улично-дорожной сети от снега введут временное ограничение движения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, девять часов (с 21:00 до 06:00) будет полностью перекрыт проезд по улице Дзержинского на участке от Токарной до Вагонной.