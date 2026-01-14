В Омске женщина попыталась помешать эвакуации и запрыгнула на капот автомобиля

Девушка отказалась проходить процедуру, за что в отношении нее возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.