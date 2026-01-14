Ричмонд
В Омске женщина попыталась помешать эвакуации и запрыгнула на капот автомобиля

На улице Завертяева 30-летняя москвичка не захотела проходить медосвидетельствование.

Источник: Комсомольская правда

На улице Завертяева в Омске экипаж ДПС остановил автомобиль «Мазда-3», за рулем которого находилась 30-летняя женщина из Москвы. При проверке документов инспекторы заметили у нее признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование.

Девушка отказалась проходить процедуру, за что в отношении нее возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Женщину отстранили от управления, а автомобиль направили на специализированную стоянку. Однако при попытке погрузки машины на эвакуатор владелица активно препятствовала действиям полиции: она села в салон и отказалась покидать автомобиль.

В связи с нарушением порядка и неповиновением законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», к нарушительнице была применена физическая сила для обеспечения правопорядка.

По факту противодействия сотрудникам полиции возбуждено второе административное производство — по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению представителя власти).

