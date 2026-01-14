Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией

Газета «Известия» сообщала, что оказание помощи жертвам катастроф будет затруднено, потому что авиаслужбы спасения могут остаться без вертолётов. По данным издания, из 111 утвержденных мест дежурств спасательных вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 по стране не закрыта почти треть, в том числе в Воронеже. Кроме того, «Известия» сообщают, что вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работу без повышения тарифов, потому что слишком низкие тарифы делают эту работу нерентабельной.
«По сравнению с прошлым годом стоимость услуги увеличилась на 20%… Изменений в работе санитарной авиации на базе Воронежского областного клинического центра медицины катастроф (ВОКЦМК) нет. На данный момент с 1 января уже совершено пять вылетов. Нехватки в данном виде спецтранспорта для ВОКЦМК также нет», — сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области.
В минздраве рассказали, что Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ВОКЦМК заключили госконтракт на 2026 год «на поставку авиационных работ с целью оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации». В рамках этого договора, НССА предоставляет вертолёт лёгкого класса «Ансат», оснащённый медицинским оборудованием.