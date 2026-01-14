Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией

ВОРОНЕЖ, 14 янв — РИА Новости. Минздрав Воронежской области опроверг РИА Новости информацию о проблемах с санитарной авиацией в регионе, даже несмотря на подорожание услуг на 20%.

Источник: РИА Новости

Газета «Известия» сообщала, что оказание помощи жертвам катастроф будет затруднено, потому что авиаслужбы спасения могут остаться без вертолётов. По данным издания, из 111 утвержденных мест дежурств спасательных вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 по стране не закрыта почти треть, в том числе в Воронеже. Кроме того, «Известия» сообщают, что вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работу без повышения тарифов, потому что слишком низкие тарифы делают эту работу нерентабельной.

«По сравнению с прошлым годом стоимость услуги увеличилась на 20%… Изменений в работе санитарной авиации на базе Воронежского областного клинического центра медицины катастроф (ВОКЦМК) нет. На данный момент с 1 января уже совершено пять вылетов. Нехватки в данном виде спецтранспорта для ВОКЦМК также нет», — сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области.

В минздраве рассказали, что Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ВОКЦМК заключили госконтракт на 2026 год «на поставку авиационных работ с целью оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации». В рамках этого договора, НССА предоставляет вертолёт лёгкого класса «Ансат», оснащённый медицинским оборудованием.