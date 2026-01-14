Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией

Газета «Известия» сообщала, что оказание помощи жертвам катастроф будет затруднено, потому что авиаслужбы спасения могут остаться без вертолётов. По данным издания, из 111 утвержденных мест дежурств спасательных вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 по стране не закрыта почти треть, в том числе в Воронеже. Кроме того, «Известия» сообщают, что вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работу без повышения тарифов, потому что слишком низкие тарифы делают эту работу нерентабельной.