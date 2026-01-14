Краснодарский край продолжит расширять меры поддержки семей в 2026 году

Также большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры: в 2026 году откроют семь новых детсадов — пять из них в Краснодаре и по одному в Белореченском и Красноармейском районах, а число ясельных групп увеличится на 156. В школах региона заработают дополнительные 1,5 тысячи групп продленного дня.