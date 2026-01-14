Краснодарский край продолжит расширять меры поддержки семей в 2026 году

В Краснодарском крае продолжается реализация мер поддержки материнства и многодетных семей. В 2026 году власти региона планируют укрепить и расширить социальную поддержку, сообщает пресс-служба администрации региона.
На расширенной встрече с участием губернатора Вениамина Кондратьева было заявлено, что выплаты по краевому маткапиталу за третьего и последующего ребенка начнут осуществляться уже в текущем году, а его сумму проиндексируют до 167 тысяч рублей.
«Мы сохраняем социально ориентированный бюджет, несмотря на экономическую обстановку», — отметил глава Краснодарского края.
Также большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры: в 2026 году откроют семь новых детсадов — пять из них в Краснодаре и по одному в Белореченском и Красноармейском районах, а число ясельных групп увеличится на 156. В школах региона заработают дополнительные 1,5 тысячи групп продленного дня.
Общий объем финансирования на социальные программы сохранится. На эти цели направят более 92 миллиардов рублей, из которых свыше 48 миллиардов пойдут на выплаты гражданам. Для поддержки детей-сирот выделят 5,5 миллиардов рублей, а на приобретение жилья для них — четыре миллиарда рублей, что позволит купить около 900 квартир.