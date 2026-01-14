Ричмонд
Эксперт рассказала о тревожной особенности мицеллярной воды

Косметолог Миронова: мицеллярная вода может вызывать сухость и раздражение.

Источник: Комсомольская правда

Мицеллярная вода может вызвать сухость и раздражение кожи. Об это в беседе с NEWS.ru рассказала косметолог Василина Миронова. Чтобы этого избежать, нужно полностью смывать остатки раствора после применения.

— Использовать только мицеллярную воду для демакияжа недостаточно. К тому же, следует смывать ее и использовать многоступенчатый уход за кожей лица, — подчеркнула эксперт.

Для полноценного очищения рекомендуется также применять энзимную пудру или различные мягкие скрабы.

Эти уходовые средства можно использовать два-три раза в неделю, если кожа не склонна к высыпаниям. Также важным этапом после снятия макияжа являются тоники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в проруби нельзя купаться диабетикам и людям с атеросклерозом.