Эксперт рассказала о тревожной особенности мицеллярной воды

Мицеллярная вода может вызвать сухость и раздражение кожи. Об это в беседе с NEWS.ru рассказала косметолог Василина Миронова. Чтобы этого избежать, нужно полностью смывать остатки раствора после применения.
— Использовать только мицеллярную воду для демакияжа недостаточно. К тому же, следует смывать ее и использовать многоступенчатый уход за кожей лица, — подчеркнула эксперт.
Для полноценного очищения рекомендуется также применять энзимную пудру или различные мягкие скрабы.
Эти уходовые средства можно использовать два-три раза в неделю, если кожа не склонна к высыпаниям. Также важным этапом после снятия макияжа являются тоники.
