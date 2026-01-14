Ричмонд
В Таганроге до 1 млн рублей могут получить владельцы машин, пострадавших от БПЛА

Суммы компенсаций за поврежденные дронами машины назвали в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге владельцы машин, пострадавших 13 января при воздушной атаке, получат компенсации. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.

— В соответствии с постановлением губернатора граждане, проживающие на Дону, могут рассчитывать на компенсации за поврежденный или утраченный транспорт в результате воздушных нападений, произошедших с 1 января 2025 года, — напомнила Светлана Камбулова.

Максимальные суммы выплат:

— до 500 тысяч рублей за частично поврежденный автомобиль и до 1 млн рублей при полном уничтожении автомобиля.

Владельцы ТС могут претендовать на материальную поддержку при соблюдении определенных условий:

— собственник транспорта должен быть признан пострадавшим по статье 205 УК РФ («Теракт»);

— автомобиль не должен быть застрахован на случай теракта либо же страховка имелась, но возмещение не покрыло весь ущерб.

Сейчас прорабатывается муниципальный порядок процедуры оформления выплат. В ближайшие дни в Таганроге должны создать специальную комиссию по приему заявлений.

По всем вопросам следует обращаться в городское управление транспорта.

— Прошу жителей, чьи транспортные средства пострадали, набраться терпения. Каждая конкретная ситуация будет рассмотрена, никого не оставим без внимания, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, всего после воздушной атаки 13 января в Таганроге пострадали 12 машин.

