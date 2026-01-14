В Кишинёве подорожало питание для учащихся.
С января в муниципии Кишинёв были повышены тарифы на питание для учащихся образовательных учреждений.
Так, стоимость обеда для учеников 1−4 классов увеличилась до 18 леев: на 3,65 лея больше по сравнению с прежним тарифом. Подорожало и питание для учащихся 1−9 классов, которые получают горячий завтрак: его стоимость увеличилась на 95 банов.
Также на 2 лея выросла плата за питание в детских садах, сообщил заместитель директора Главного управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой. В качестве причины он указал рост цен на продукты.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.
Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).
Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.
Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).
В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.
Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).