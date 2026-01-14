Ричмонд
Пермские ученые изобрели «умную» систему для нефтяных скважин

Разработка позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Пермского политеха создали цифровую систему для нефтяных скважин, работающую на основе нейросети. Данный инструмент самостоятельно подбирает наиболее энергоэффективный режим работы оборудования без ущерба плановому уровню добычи.

Специалисты создали специальную математическую модель, а потом обучили готовую нейросеть оперативно анализировать параметры скважины. Это позволит системе своевременно рассчитывать производительность так, чтобы суточная норма добычи была достигнута с наименьшими энергозатратами.

По итогам моделирования система помогает снизить энергопотребление на 5,5 кВт в так называемых «среднем» и «тяжелом» режимах работы, что даёт экономию до 1,7 кВт на одну скважину. В масштабах целого месторождения с сотнями скважин снижение энергозатрат может достигать 10−12%.