Пермские ученые изобрели «умную» систему для нефтяных скважин

По итогам моделирования система помогает снизить энергопотребление на 5,5 кВт в так называемых «среднем» и «тяжелом» режимах работы, что даёт экономию до 1,7 кВт на одну скважину. В масштабах целого месторождения с сотнями скважин снижение энергозатрат может достигать 10−12%.