Семь мест для омовений на Крещение определили в Геленджике

Перед проведением традиционных крещенских купаний, которые состоятся в ночь с 18 на 19 января, в Геленджике проходят финальные меры по подготовке мест для омовений. Специалисты-водолазы проводят обследование дна в выбранных водоемах, чтобы обеспечить безопасность участникам.
Торжественные церемонии освящения воды и купания начнутся 18 января в 22:00. На территории курорта определено семь подходящих для проведения обрядов мест: центральный пляж Геленджика, пляж Тонкий Мыс, Тихая Гавань, а также пляж села Кабардинка, набережная села Архипо-Осиповка, река Жане в селе Возрождение (Дивноморский округ), центральный пляж хутора Бетта в Пшадском округе, а также купель при приходе храма Святого Великомученика Дмитрия Солунского в селе Пшада (здесь купание начнется в 23:00).
Организаторы уже позаботились о комфортных условиях и безопасности: на Центральном пляже организуют горячий чай и разместят автобусы для переодевания. В каждом пункте будут дежурить медики и спасатели.
«Охрану общественного порядка обеспечат 50 полицейских, 30 казаков, 10 дружинников, шесть сотрудников Росгвардии», — рассказал в своих соцсетях мэр курорта Алексей Богодистов.