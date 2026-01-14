Семь мест для омовений на Крещение определили в Геленджике

Торжественные церемонии освящения воды и купания начнутся 18 января в 22:00. На территории курорта определено семь подходящих для проведения обрядов мест: центральный пляж Геленджика, пляж Тонкий Мыс, Тихая Гавань, а также пляж села Кабардинка, набережная села Архипо-Осиповка, река Жане в селе Возрождение (Дивноморский округ), центральный пляж хутора Бетта в Пшадском округе, а также купель при приходе храма Святого Великомученика Дмитрия Солунского в селе Пшада (здесь купание начнется в 23:00).