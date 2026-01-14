Ричмонд
В двух селах объявили карантин: в Башкирии обнаружили опасную инфекцию

В Башкирии в двух селах ввели карантин по бешенству.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству животных на территории двух сельских поселений. Соответствующие указы подписал глава региона Радий Хабиров.

Один из карантинов действует в селе Первомайское (Стерлитамакский район). Эпизоотическим очагом инфекции признано личное подсобное хозяйство одного из жителей на улице Ленина, а неблагополучной по заболеванию — вся территория села.

Второй подкарантинной зоной стало село Максютово в Кугарчинском районе. Здесь очагом бешенства также признано личное подсобное хозяйство на улице Озерной, а неблагополучным — все село Максютово.

На период действия ограничений в указанных населенных пунктах запрещается:

— снимать шкуры с павших или больных животных;

— проводить вакцинацию скота и домашних питомцев;

— организовывать ярмарки и другие мероприятия с участием животных;

— ввозить и вывозить животных, восприимчивых к бешенству.

Режим карантина будет действовать до особого распоряжения главы республики, которое последует по завершении всех необходимых противоэпизоотических мероприятий.

