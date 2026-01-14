В двух селах объявили карантин: в Башкирии обнаружили опасную инфекцию

В Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству животных на территории двух сельских поселений. Соответствующие указы подписал глава региона Радий Хабиров.
Один из карантинов действует в селе Первомайское (Стерлитамакский район). Эпизоотическим очагом инфекции признано личное подсобное хозяйство одного из жителей на улице Ленина, а неблагополучной по заболеванию — вся территория села.
Второй подкарантинной зоной стало село Максютово в Кугарчинском районе. Здесь очагом бешенства также признано личное подсобное хозяйство на улице Озерной, а неблагополучным — все село Максютово.
На период действия ограничений в указанных населенных пунктах запрещается:
— снимать шкуры с павших или больных животных;
— проводить вакцинацию скота и домашних питомцев;
— организовывать ярмарки и другие мероприятия с участием животных;
— ввозить и вывозить животных, восприимчивых к бешенству.
Режим карантина будет действовать до особого распоряжения главы республики, которое последует по завершении всех необходимых противоэпизоотических мероприятий.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.