В аэропорту Краснодара сняты ограничения на полеты

Воздушная гавань постепенно входит в работу в штатном режиме.

Источник: t.me/aerokrr

14 января около 16 часов в краснодарском аэропорту «Пашковский» были сняты ограничения на прилет и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Как сообщал «Югополис», днем стало известно о временном прекращении полетов из соображений безопасности. Перерыв в работе аэропорта продолжался около четырех часов.

Двумя днями ранее работа авиаузла несколько раз прерывалась из-за опасений воздушных ударов и из-за сильного снегопада.

Минувшей ночью и сегодняшним утром многие регионы России, в том числе и Краснодарский край, столкнулись с массированной атакой беспилотников. В ночные часы было сбито 48 БПЛА, в утренние — 33.

По данным онлайн-табло аэропорта Краснодара на 16.50, многие ранее задержанные рейсы готовятся к отправке — идет регистрация пассажиров. В данный момент на вылет задержано 2 рейса, 6 рейсов отменено на прилет.

