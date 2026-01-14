Ледовые переправы в Омской области укрепили — грузоподъемность трех из них увеличили

На сегодняшний день в регионе действуют восемь ледовых переправ, включая «Большереченскую», «Белоярскую», «Изюкскую», «Бородинскую», «Усть-Шишовскую», «Знаменскую», «Аксеновскую» и «Никольскую». Их грузоподъемность варьируется от 3 до 15 тонн в зависимости от состояния льда и инфраструктуры.