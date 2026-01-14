Ричмонд
Ледовые переправы в Омской области укрепили — грузоподъемность трех из них увеличили

Водители северных районов могут безопасно использовать восемь ледовых дорог.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области усилены три ледовые переправы, что позволило повысить их грузоподъемность. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Изюкская» переправа (Тевриз — Александровка) теперь допускает проезд транспорта массой до 15 тонн, а «Большереченская» дорога (Большеречье — Муромцево) — до 10 тонн. На «Знаменской» трассе (Знаменское — Качуково) также увеличена максимальная нагрузка, хотя точный предел не уточняется.

Все ледовые переправы прошли тщательную проверку на соответствие требованиям безопасности. На них установлены дорожные знаки, работают пункты обогрева, а в зонах риска размещены спасательные средства.

На сегодняшний день в регионе действуют восемь ледовых переправ, включая «Большереченскую», «Белоярскую», «Изюкскую», «Бородинскую», «Усть-Шишовскую», «Знаменскую», «Аксеновскую» и «Никольскую». Их грузоподъемность варьируется от 3 до 15 тонн в зависимости от состояния льда и инфраструктуры.

Водителям рекомендуется соблюдать установленные ограничения и следить за актуальной информацией о состоянии ледовых дорог, особенно в условиях переменчивой зимней погоды.

