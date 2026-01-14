В Крыму готовят к открытию аэропорт Симферополя

Новый аэровокзалный комплекс «Симферополь» имени И. К. Айвазовского построен за два года и принял первых пассажиров 16 апреля 2018 года. Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров способен обслуживать до 3,65 тысячи пассажиров в час. В августе 2021 года аэропорт установил рекорд пассажиропотока, приняв 1,26 миллиона человек, — на 39 процентов больше, чем в августе 2019 года.