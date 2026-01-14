Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму готовят к открытию аэропорт Симферополя

В Крыму обсуждают готовность аэропорта Симферополя к открытию. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский.

Источник: Российская газета

Министр сообщил, что провел рабочую встречу с генеральным директором аэропорта «Симферополь» Евгением Баженовым.

«Особое внимание было уделено комплексной подготовке к запуску рейсов. Стратегия направлена на то, чтобы сделать Крым максимально доступным для туристов со всех регионов Российской Федерации — не только из центральной части страны, но и с Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионов», — сообщил министр.

В процессе обсуждения была перспективная готовность к работе в новом статусе — ключевого авиатранспортного узла Крыма после возобновления сообщения, уточнил министр.

Новый аэровокзалный комплекс «Симферополь» имени И. К. Айвазовского построен за два года и принял первых пассажиров 16 апреля 2018 года. Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров способен обслуживать до 3,65 тысячи пассажиров в час. В августе 2021 года аэропорт установил рекорд пассажиропотока, приняв 1,26 миллиона человек, — на 39 процентов больше, чем в августе 2019 года.

Аэропорт закрылся по соображениям безопасности в феврале 2022 года.