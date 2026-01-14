FlyDubai отменила рейсы в/из Минска до конца января

Соответствующее уведомление об отмене рейсов туроператоры и турагенты получили от перевозчика утром 14 января.
В рассылке авиакомпании говорится, что «рейсы из/в Минск отменены до 31.01 включительно», а альтернативные рейсы из московского «Внуково» и трансферы будут выполняться в прежнем режиме.
При этом причины продления отмены полетов в белорусскую столицу по-прежнему не уточняются.
Затянувшаяся неопределенность негативно отражается на белорусском туристическом рынке, отметили в РСТО. Изначально туркомпании рассчитывали, что проблема будет решена в короткие сроки, однако ситуация затянулась.
В результате туристы оказались перед сложным выбором: отказаться от тура с риском потерять до 100% его стоимости либо согласиться на перелет через Москву с автобусным трансфером, который предлагает авиакомпания.
Оба варианта связаны с серьезными неудобствами, так как клиенты приобретали туры с прямым перелетом из Минска и не планировали дополнительные переезды. В итоге турфирмы и туристы несут финансовые потери, а у многих срываются запланированные отпуска, сообщили в РСТО.
Переносы без объяснения причин
Это уже четвертый случай изменения расписания. Первые сообщения о переносе рейсов Дубай — Минск и обратно появились 24 декабря. Тогда FlyDubai объясняла выполнение рейсов через Москву «операционными причинами» и заявляла, что ограничения будут действовать до 8 января.
Позднее срок отмены продлевался до 11 января, а затем до
Авиакомпания FlyDubai активно используется белорусскими туристами для отдыха в ОАЭ, а также для стыковочных перелетов на Мальдивы и другие популярные направления.