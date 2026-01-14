FlyDubai отменила рейсы в/из Минска до конца января

Оба варианта связаны с серьезными неудобствами, так как клиенты приобретали туры с прямым перелетом из Минска и не планировали дополнительные переезды. В итоге турфирмы и туристы несут финансовые потери, а у многих срываются запланированные отпуска, сообщили в РСТО.