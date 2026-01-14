Сирень и миндаль расцвели в Царском Селе

Как рассказала главный хранитель парков музея Ольга Филиппова, цветочная экспозиция создаётся на основе исторических материалов с использованием старинных технологий искусственной выгонки. Всего в этом году планируется использовать 18 кустов сирени, которые будут сменять друг друга по мере отцветания. Полюбоваться растениями можно до апреля.