Сирень и миндаль расцвели в Царском Селе

В музее-заповеднике «Царское Село» расцвели сирень и миндаль. Кадки с растениями установили в гостиных Александровского дворца в дань царской традиции.

Источник: ГМЗ "Царское село"

Как сообщает пресс-служба музея, во времена Николая II была традиция украшать интерьеры дворца кустами сирени и гиацинта. А комнаты Александры Федоровны были убраны живыми цветами круглый год. Традицию возобновили в 2020 году.

Как рассказала главный хранитель парков музея Ольга Филиппова, цветочная экспозиция создаётся на основе исторических материалов с использованием старинных технологий искусственной выгонки. Всего в этом году планируется использовать 18 кустов сирени, которые будут сменять друг друга по мере отцветания. Полюбоваться растениями можно до апреля.