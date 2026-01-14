Выход на «Без»: Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии замечен в театре

— Интересно, что, во-первых, это два великолепных актера, которых народ знает и любит. Во-вторых, режиссер Никита Михалков делает современный вариант, который будет отличаться от фильма, — поделился с «Известиями» Юрий Купер. — Аня играет немножко другую женщину, не такую покладистую и слабую, как в фильме. Она играет женщину, которая знает, кто она — более уверенную в себе. А Миша — виртуоз. Он может играть любые роли. Он даже, на мой взгляд, интереснее, чем Ульянов в этой роли. Потому что Ульянов настолько устоявшийся положительный герой, что ему трудно перевоплотиться в подлеца. А Миша абсолютно убедителен и правдоподобен, я бы так сказал.