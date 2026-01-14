Выход на «Без»: Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии замечен в театре

Отбывший больше четырех лет в колонии после смертельной аварии Михаил Ефремов вернулся к работе в театре. Актер попал в объектив «Известий» у входа в Мастерскую «12» Никиты Михалкова. Как выяснилось, вскоре там планируется премьера спектакля «Без свидетелей» с участием Ефремова. Эта постановка станет первой сценической работой заслуженного артиста России после освобождения из заключения по УДО. Все подробности — в эксклюзивном материале «Известий».
Что связывает Ефремова и Мастерскую «12».
Михаил Ефремов был замечен возле Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в середине января. Актер появился со стороны служебного выхода Мастерской «12» и уехал на такси эконом-класса.
Как выяснилось, уже феврале 2026 года на Основной сцене театра планируется премьера спектакля с его участием — «Без свидетелей». Объявление об этом появилось на официальном сайте учреждения в сентябре 2025-го. В этом сообщении Никита Сергеевич объяснил решение принять Ефремова в свою труппу.
«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — сказано в сообщении.
При этом в афише на сайте Мастерской «12» постановки пока нет. Более того, по словам художника спектакля Юрия Купера, до сих пор не было и репетиций на самой сцене. Группа, впрочем, до Нового года встречалась за ее пределами, утверждает он.
— В театре [репетиции] еще не начинались. Буквально на днях, я надеюсь. Они провели, я не знаю, неделю или две недели в Щепачихе, репетировали в загородном доме, — рассказал художник «Известиям».
Приступить к репетициям на сцене, отметил он, команда сможет, когда будут готовы декорации.
— Они будут довольно сложные. Это не будет просто квартира советского времени, — поделился собеседник редакции.
Что известно о спектакле «Без свидетелей».
«Без свидетелей» — спектакль по одноименному фильму 1983 года в постановке Никиты Михалкова, который, в свою очередь, был снят по мотивам пьесы драматурга Софьи Прокопьевой «Беседа без свидетеля». Сюжет напряженной камерной драмы разворачивается в обычной советской квартире и строится на диалоге двух бывших супругов. Они обозначаются в титрах как «Он» и «Она». В кинокартине главные роли исполнили Михаил Ульянов и Ирина Купченко. Главные роли в театральной постановке — у Михаила Ефремова и Анны Михалковой.
— Интересно, что, во-первых, это два великолепных актера, которых народ знает и любит. Во-вторых, режиссер Никита Михалков делает современный вариант, который будет отличаться от фильма, — поделился с «Известиями» Юрий Купер. — Аня играет немножко другую женщину, не такую покладистую и слабую, как в фильме. Она играет женщину, которая знает, кто она — более уверенную в себе. А Миша — виртуоз. Он может играть любые роли. Он даже, на мой взгляд, интереснее, чем Ульянов в этой роли. Потому что Ульянов настолько устоявшийся положительный герой, что ему трудно перевоплотиться в подлеца. А Миша абсолютно убедителен и правдоподобен, я бы так сказал.
Он также выразил надежду, что у постановки будет такой же успех, как и у других работ Никиты Михалкова. «Известия» направили запрос в Мастерскую «12», чтобы подтвердить начало репетиций и узнать подробности предстоящего спектакля, но на момент публикации материала ответ получен не был.
За что Михаил Ефремов попал в колонию.
Спектакль в Мастерской «12» станет первой работой Михаила Ефремова (по крайней мере, о других его проектах пока неизвестно) после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. В ходе судебных разбирательств было установлено, что 8 июня 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения (в организме также были обнаружены следы наркотических веществ) вылетел на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого сидел 57-летний курьер Сергей Захаров. Пострадавший водитель скончался в больнице.
Дело вызвало огромный общественный резонанс и стало одним из самых скандальных в истории российского судопроизводства. Изначально Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил этот срок до семи с половиной лет.
В марте 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. В итоге артист вышел из колонии раньше — 9 апреля 2025 года.