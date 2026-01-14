Дятлова попросила отказаться от поездок на авто 15 января из-за гололеда

«Обращаюсь к водителям и пешеходам — будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах и тротуарах! Несмотря на то, что “Чистота” вновь заряжена работать всю ночь, ситуация с гололёдом местами завтра по-прежнему может оставаться сложной. Поэтому большая просьба отказаться, по возможности, от поездок на личном транспорте актуальна и на 15 января 2026 года», — следует из сообщения сити-менеджера.