Дятлова попросила отказаться от поездок на авто 15 января из-за гололеда

В Калининграде ситуация с гололедом может оставаться сложной 15 января. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова и попросила калининградцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
«Обращаюсь к водителям и пешеходам — будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах и тротуарах! Несмотря на то, что “Чистота” вновь заряжена работать всю ночь, ситуация с гололёдом местами завтра по-прежнему может оставаться сложной. Поэтому большая просьба отказаться, по возможности, от поездок на личном транспорте актуальна и на 15 января 2026 года», — следует из сообщения сити-менеджера.
По словам Дятловой, коммунальные службы в первой половине дня проводили превентивную обработку города, «но ледяной дождь опасен тем, что реагенты быстро “вымываются”. Поэтому обработку нужно проводить снова и снова, что мы и пытаемся сейчас делать». Особый акцент коммунальщики делают на путепроводах, спусках и подъёмах. «Но наша скорость напрямую зависит от общей дорожной обстановки — коммунальные машины едут в общем потоке», — добавила глава администрации.
Помимо прочего, комитету муниципального контроля поручили «в тесном взаимодействии с коллегами из правительства области» беспрерывно проверять состояния территорий «третьих лиц» (дворы, подходы к магазинам, супермаркетам, офисным центрам).
Ранее администрация Калининграда обратилась к жителям областного центра с «убедительной просьбой не садиться завтра за руль личных авто» в связи с «очень-очень неблагоприятным прогнозом по поводу ледяного дождя» 14 января.