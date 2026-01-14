«Он всегда хотел жить»: в Калининграде скоропостижно скончался журналист Евгений Ленский, сын писателя Сергея Снегова

Наиболее плодотворной стала его журналистская деятельность. Евгений обладал острым пером и быстрой реакцией на происходящие события. Несмотря на тяжелое физическое состояние, продолжал активно сотрудничать со средствами массовой информации. Около двух тысяч статей опубликовал он в различных СМИ. Был финалистом Национальной премии прессы РФ. Создал ряд постоянных рубрик: «Эмоции прошедшей недели», «Случайности нашего бытия», «Земляки» и других. Сотрудничал с газетами «Калининградская правда», «Страна Калининград», «Маяк Балтики», «Тридевятый регион», рядом журналов. В течение полутора лет был автором и ведущим авторской передачи «Новоселье» на ГТРК «Янтарь». Обозреватель информационного портала «Kaliningrad.ru».