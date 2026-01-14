Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*

«Зарегистрированы 13 января административные протоколы по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) в отношении Александра Дунаевского, Вячеслава Попова, Ивана Гринина, Алексея Зиновьева, Владислава Дуброва и Ирины Тереховой, протокол по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) в отношении Алексея Берната. Дата рассмотрения не назначена», — сказали в суде.