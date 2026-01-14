Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мировой судебный участок № 374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении семи менеджеров видеосервисов «Кинопоиск», Wink, «Иви», «Амедиатека», «24ТВ», «Билайн ТВ», «Цифровое телевидение» за ЛГБТ*-пропаганду (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в суде.
«Зарегистрированы 13 января административные протоколы по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) в отношении Александра Дунаевского, Вячеслава Попова, Ивана Гринина, Алексея Зиновьева, Владислава Дуброва и Ирины Тереховой, протокол по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) в отношении Алексея Берната. Дата рассмотрения не назначена», — сказали в суде.
По данным статьям КоАП РФ должностным лицам грозит штраф от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Дунаевский является гендиректором «Кинопоиска», Попов — менеджером Wink, Гринин — заместителем гендиректора «Иви.ру», Зиновьев — директором по продажам «Амедиатеки», Дубров — директором «24ТВ», Терехова — директором департамента медийного контента «Билайна», Бернат — программным директором и заместителем руководителя «Цифрового телевидения».
*Движение, признанное экстремистским на территории РФ.