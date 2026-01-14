Ричмонд
Стало известно, где в Иркутске пройдет отключение света 15 января

15 января в Ленинском и Свердловском районах Иркутска отключат свет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 15 января 2026 года коснется Ленинского и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», временные неудобства связаны с неотложными работами на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 15 января 2026.

В Ленинском районе электроэнергию отключат по улицам Восточная, Видная, Спортивная, Счастливая и многим другим. Жителей дома столкнутся с временными неудобствами с 13:00 до 17:00. Также света не будет в Мамонах и Южном.

А в Свердловском районе электроснабжения не будет только по адресу: Юбилейный, 115/1 в течение трех часов с 13:00 до 16:00. Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 15 января 2026 года можно узнать ЗДЕСЬ.