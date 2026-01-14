Где окунуться на Крещение в Нижегородской области: утверждено 66 безопасных купелей на 2026 год

Организация купаний в специально отведенных местах — ключевая мера для предотвращения несчастных случаев. Каждая купель оборудована удобными спусками, теплыми раздевалками, пунктами обогрева и освещением. МЧС призывает нижегородцев отказаться от одиночных купаний в непредназначенных для этого водоемах и выбирать только официальные локации.
Список основных купелей на 2026 год
Нижний Новгород
Купели будут организованы:
- Автозаводский район (парковый пруд на ул. Героя Смирнова)
- Ленинский район (пляж оз. Силикатное)
- Сормовский район (пруд стадиона «Труд»)
- Советский район (второе озеро Щелковского хутора)
- Нижегородский район (набережная Гребного канала).
Нижегородская область
Арзамас
Пруд на 408-м километре автодороги.
Богородский округ
Озеро Березовское, дачный комплекс «Приозерный».
Большеболдинский округ
Пруд села Пикшеня.
Большемурашкинский округ
Пруд «Пленный».
Борский округ
Село Рожново, река Ватома.
Село Заскочиха, озеро около храма Николая Чудотворца.
Село Кантаурово, река Линда.
Город Бор, оз. Юрасовское.
Село Чернолесская Пустынь, родник.
Вадский округ
Святые ключи 12 апостолов, святой источник села Зеленые Горы.
Варнавинский округ
Поселок Варнавино, улица Северная, купель.
Деревня Карелиха, купель.
Вачский округ
Пруд Цимляна.
Володарский округ
Поселок Новосмолинский, пруд.
Село Старково, озеро Светлое.
Володарск, озеро Малибу.
Воротынский округ
Святой Колодец, река Гремячка.
Поселок Воротынец, Супротивный ключ реки Волги.
Воскресенский округ
Озеро Светлояр, село Владимирское.
Выкса
Верхний пруд.
Городецкий округ
Ковригинская сельская администрация, река Узола (Никола-ключи).
Дальнеконстантиновский округ
Искусственное водохранилище села Богоявленье.
Дзержинск
Пушкинский пруд.
Дивеевский округ
Источник Казанской иконы Божьей Матери.
Источник матушки Александры.
Источник явления Богоматери.
Источник Преподобного Серафима Саровского.
Княгининский округ
Село Спешнево, пруд.
Село Ананье, пруд Цимлянский.
Краснобаковский округ
Река Ветлуга.
Краснооктябрьский округ
Село Салганы, купель.
Лысковский округ
Карьер реки Волга.
Навашинский округ
Санаторий «Возрождение», озеро Свято.
Павловский округ
Ворсма, озеро Тосканка.
Павлово, набережная Оки.
Первомайский округ
Родник Гремячий.
Святой источник Николая Чудотворца.
Семеновский округ
Деревня Быдревка, река Керженец.
Сергачский округ
Сергач, Больничный переулок, купель.
Сеченовский округ
Село Бахаревка, водоём возле Дома культуры.
Село Болтинка, купель.
Село Сеченово, парк Победы, купель.
Сосновский округ
Озеро Цимлянское.
Спасский округ
Поселок Мары, купель.
Село Антоново, купель.
Село Спасское, купель.
Тоншаевский округ
Поселок Пижма, торфяное озеро.
Поселок Буреполом, река Пижма.
Деревня Гагаринское, река Черный Курнуж.
Уренский округ
Урень, озеро Кочешковское.
Поселок Уста, родник Марьин ключ.
Чкаловск
Устье реки Санахта, район пристани.
Шарангский округ
Пруд поселка Шаранга.
Шатковский округ
Поселок Шатки, Кипячий Ключ.
Шахунский округ
Село Большое Широкое, купель.
Деревня Акаты, купель.
Деревня Большая Свеча, купель.
Помните:
- окунаться в ледяную воду следует только здоровым людям, предварительно проконсультировавшись с врачом. Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни дыхательных путей являются строгими противопоказаниями.
- Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- Возьмите с собой непромокаемый коврик, теплую удобную одежду и обувь, которую можно быстро надеть, полотенце и термос с горячим чаем.
- Находитесь в воде не более 1−2 минут, чтобы избежать переохлаждения.
- Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра и не заставляйте их окунаться против их воли.