Где окунуться на Крещение в Нижегородской области: утверждено 66 безопасных купелей на 2026 год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 января, ФедералПресс. Главное управление МЧС России по Нижегородской области официально опубликовало список из 66 специально оборудованных мест для традиционных Крещенских купаний. Все купели подготовлены с учетом удобства для жителей и соответствуют строгим нормам безопасности. В ночь с 18 на 19 января и в течение всего праздника на всех точках будут дежурить спасатели, медики и полиция.