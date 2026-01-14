Ричмонд
Пропала в Башкирии накануне Рождества: женщину обнаружили спустя восемь дней

В Башкирии завершились поиски пропавшей 60-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 60-летней женщины из Нефтекамска, которая восемь дней назад ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

Волонтеры опубликовали в сообществе отряда во «ВКонтакте» радостное известие о том, что женщина найдена живой. «Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» — поблагодарили активисты.

Где все это время находилась пропавшая, а также обстоятельства ее исчезновения не уточняются.

