Пропала в Башкирии накануне Рождества: женщину обнаружили спустя восемь дней

В Башкирии завершились поиски 60-летней женщины из Нефтекамска, которая восемь дней назад ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».
Волонтеры опубликовали в сообществе отряда во «ВКонтакте» радостное известие о том, что женщина найдена живой. «Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» — поблагодарили активисты.
Где все это время находилась пропавшая, а также обстоятельства ее исчезновения не уточняются.
