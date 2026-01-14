Ричмонд
Губернатор Челябинской области направил на мониторинг соцсетей 145 млн рублей

Кроме того, как следует из другого постановления, 397,5 млн рублей получит акционерное общество «Областное телевидение».

Источник: dostup1.ru

Губернатор Челябинской области направил на мониторинг соцсетей и средств массовой информации 145 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Субсидия на 2026 год выделена автономной некоммерческой организации «Центр общественного мониторинга и проектов».

Структура занимается постоянным наблюдением «за событиями, явлениями и процессами, проходящими в информационной среде, результаты которого служат для обоснования, принятия и сопровождения управленческих решений», говорится в документе.

Кроме того, как следует из другого постановления, 397,5 млн рублей получит акционерное общество «Областное телевидение» — эти деньги выделены «на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и распространением продукции средств массовой информации».