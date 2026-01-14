Эксперт Козачек спрогнозировала, когда растает «ледник Судного дня»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Ледник Туэйтса, прозванный в некоторых странах «ледником Судного дня» из-за опасений затопления некоторых городов и местностей в разных частях мира, включая Европу, может создать угрозу не раньше чем через 200 лет. Об этом рассказала ТАСС научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.
«Глобальное потепление, увеличение уровня моря — это важно. Действительно, такая проблема существует, но не вижу повода для паники. Есть повод для озабоченности и принятия мер по укреплению береговой линии, особенно в тех местах, где это действительно опасно. Если ледник Туэйтса растает весь целиком, то действительно уровень моря может подняться на 60 см, но, по самым пессимистичным прогнозам, это не случится раньше чем через 200 лет, а по самым оптимистичным — это займет 2 тыс. лет», — сказала Козачек.
При этом она указала на еще одну позитивную тенденцию: по данным за 2025 год, стали уменьшаться выбросы парниковых газов в атмосферу, которые являются одной из главных причин потепления климата.
По оценкам ученых, с 1900 года температура воздуха в мире выросла более чем на 1 градус, что во многом связано с хозяйственной деятельностью человека, в частности с выбросами от промышленности и увеличением концентрации парниковых газов. «Если взять расчеты, которые включают только естественные факторы — такие как изменение солнечной активности и вулканическую активность, то температура с 1880-х годов наоборот бы уменьшалась, и мы бы плавно пошли к новому ледниковому периоду, который наступил бы через 10 тыс. лет. Изменения климата — довольно медленный процесс», — пояснила исследователь.
Потепление приводит к таянию ледников и увеличению уровня моря, и с 1900 года уровень моря увеличился примерно на 25 см. Но, по словам Козачек, основной вклад в это увеличение приносит не таяние ледников, а тепловое расширение имеющейся в океане воды: если воду нагреть, она занимает больший объем.
Угрожающий ледник.
Как отметила Козачек, ледник Туэйтса в Западной Антарктиде действительно уникален: его площадь 192 тыс. кв. км — в сравнении это примерно две Ленинградские области или почти целая Великобритания. Он большой по протяженности, и это самый широкий ледник в мире — его ширина 120 км. Эта колоссальная глыба льда расположена в море Амундсена.
Ранее СМИ со ссылкой на ученых писали, что «ледник Судного дня» ускорил движение, отреагировав таким образом на потепление океанских вод. В долгосрочной перспективе, по их данным, если ледник растает целиком, могут измениться береговые линии по всей планете, вследствие чего может пострадать в том числе Санкт-Петербург.
«Весь Антарктический ледник по площади занимает несколько миллионов квадратных километров, а Западная Антарктида, к которой этот ледник относится, тает несколько быстрее, это связано с циркуляцией воды, то есть туда приходит теплая вода, и это способствует более быстрому таянию. Есть проекты по сохранению этого ледника, которые направлены на то, чтобы предотвратить туда доступ теплой воды, чтобы предотвратить таяние ледника. Но инициативы пока остаются на уровне проектов», — сказала Козачек.
Москву не затопит.
По мнению российских исследователей, в целом размер ледника Туэйтса не такой, чтобы существенно повлиять на уровень воды в Санкт-Петербурге и в других регионах мира.
«Все ледники тают, и независимо от того, где они расположены — в Антарктиде, в Арктике или в горах, они оказывают влияние на повышение уровня моря. Текущая скорость повышения уровня Мирового океана — 3 мм в год. Вклад ледника Туэйтса в общий ежегодный рост уровня Мирового океана составляет 4% — это примерно 0,12 мм в год», — сказала Козачек.
Беспокойство за Петербург, как и страны на Севере Европы или, к примеру, Венецию, связаны с тем, что эти местности расположены довольно низко относительно уровня моря.
«Санкт-Петербург расположен почти на уровне моря, и повышение уровня моря может повлиять на него сильно. А, например, Москва находится на 200 метрах над уровнем моря. Соответственно, расчеты показывают, что если вообще все ледники в мире растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, что в ближайшие тысячи лет маловероятно даже по самым пессимистичным прогнозам. Соответственно, Москву не заденет», — пояснила исследователь.
По ее словам, повышение уровня воды может создать серьезную угрозу для маленьких островных государств в Океании — например, Тувалу, или Бангладеш в Южной Азии. Это, по мнению ученых, может вызвать переселение людей в другие регионы и определенные социальные проблемы.
«Жителям Санкт-Петербурга я бы не советовала пока переезжать — у нас пока все хорошо», — отметила Козачек.
К тому же, по ее словам, у Санкт-Петербурга есть дополнительное преимущество: он немного поднимается. Она отметила, что здесь 12 тыс. лет назад еще был покровный ледник, и за счет его массы Балтийский щит немного «присел», но ледник сошел, и щит до сих пор понемногу поднимается. В Финляндии, где располагается центр Балтийского щита, скорость подъема достигает нескольких миллиметров в год. В Петербурге она чуть меньше, потому что он на краю, но подъем есть.