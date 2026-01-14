Эксперт Козачек спрогнозировала, когда растает «ледник Судного дня»

«Глобальное потепление, увеличение уровня моря — это важно. Действительно, такая проблема существует, но не вижу повода для паники. Есть повод для озабоченности и принятия мер по укреплению береговой линии, особенно в тех местах, где это действительно опасно. Если ледник Туэйтса растает весь целиком, то действительно уровень моря может подняться на 60 см, но, по самым пессимистичным прогнозам, это не случится раньше чем через 200 лет, а по самым оптимистичным — это займет 2 тыс. лет», — сказала Козачек.