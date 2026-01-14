Куда жаловаться на плохую уборку снега в Нижнем Новгороде в 2026 году?

Нижний Новгород с начала января 2026 года сражается с зимой — на город обрушился рекордный объём осадков. Мэрия постоянно рассказывает о борьбе за чистоту городских магистралей, подъездов к социальным объектам и остановок общественного транспорта: в пиковые дни, по данным городских властей, со снегом сражались более 1300 единиц техники и 3500 человек.
Город контрастов.
Вообще Нижний в эти дни стал настоящим городом контрастов: где-то улица и тротуар вычищены до асфальта, а где-то люди и машины месят нескончаемую снежную кашу. Передвигаться, конечно, очень непросто.
За проходимость дворов и внутриквартальных проездов в ответе управляющие компании и товарищества собственников жилья, за чистоту тротуаров — разные структуры, как правило, те кто владеет расположенными рядом помещениями.
Как же заставить нерасторопных ответственных за уборку привести свои участки в порядок, куда обратиться?
Прежде всего в Нижнем Новгороде давно действует платформа «Лобачевский» — единый портал для решения вопросов жителей. Там можно в несколько кликов подать заявку о проблеме и проверить статус уже зарегистрированных. О работе по вашей заявки перед вами должны отчитаться с помощью sms, электронного письма или по другим каналам связи.
Кроме того, у всех управляющих компаний есть круглосуточные диспетчерские службы — заявку на уборку дворовых территорий обязаны принять там. Так, у домоуправяющих компаний Нижегородского, Советского, Канавинского, Московского и Приокского районов города 24 часа в сутки работает кол-центр с номерами телефонов 268−10−00, 281−30−00. Можно обратиться и в единую городскую диспетчерскую по номеру 005.
Для контроля работы УК и для привлечения их к ответственности при наличии оснований существует административно-техническая инспекция. Городское управление административно-технического и муниципального контроля находится на улице Пискунова, 47/1, его телефон — 435−68−40.
Отделы городского управления работают в каждом районе Нижнего Новгорода, их телефоны и электронные адреса — в таблице ниже.
Кто поможет вовремя вывезти мусор в Нижнем Новгороде?
Снегопады обострили и ситуацию с вывозом мусора с контейнерных площадок на придомовых территориях. Здесь о фактах невывоза следует сообщать: по многоканальному телефону +7 (831) 26−53−000 региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Нижэкология НН».
Кроме того, о ненадлежащем содержании придомовых территорий многоквартирных домов информируйте районные администрации.
Разумеется, сообщения о переполненных мусорных контейнерах у вас примет и та же платформа «Лобачевский».
Ранее мы рассказывали об обстановке в Нижнем Новгороде, атакованном балканским циклоном «Фрэнсис».