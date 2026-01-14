Куда жаловаться на плохую уборку снега в Нижнем Новгороде в 2026 году?

Прежде всего в Нижнем Новгороде давно действует платформа «Лобачевский» — единый портал для решения вопросов жителей. Там можно в несколько кликов подать заявку о проблеме и проверить статус уже зарегистрированных. О работе по вашей заявки перед вами должны отчитаться с помощью sms, электронного письма или по другим каналам связи.