В Новосибирске инжиниринговый центр создаст около 100 рабочих мест

Создание центра позволит ученым выйти на новый уровень готовности технологий.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый инжиниринговый центр Института теплофизики СО РАН, где будут проходить испытания камер сгорания двигателей, а также создание сборок для атомных реакторов, позволит создать более 100 высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщили в Минобрнауки России по итогам встречи министра Валерия Фалькова с директором института Дмитрием Марковичем.

«Согласно проекту центр включит опытно-экспериментальный и лабораторный корпуса. Новая площадка обеспечит порядка 100 высокотехнологичных рабочих мест. В настоящее время проводятся работы по ремонту имеющихся площадей, на базе которых планируется создание НИЦ», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что создание центра позволит ученым выйти на новый уровень готовности технологий и решать задачи по разработке новых образцов техники.

Ранее директор института Дмитрий Маркович сообщал журналистам, что институт рассчитывает начать работы по созданию нового корпуса в 2027 году, а завершить в 2030 году. Планируется, что специализированное здание, где мы будут размещаться стенды для моделирования камер сгорания, сборок для атомных реакторов. Стоимость центра оценивается в сумму около 2−2,5 млрд рублей.

Институт стал обладателем гранта на 1 млрд рублей, который рассчитан на шесть лет. В эти годы планируется разработка новых технических решений для создания камер сгорания газотурбинных установок и двигателей, новых конструкций тепловыделяющих сборок для водо-водяных ядерных энергетических реакторов, включая реакторы для атомных станций малой и средней мощности для удаленных территорий в Арктике, плазмотронов большой мощности для новых эффективных технологий плазмохимии и обогащения минерального сырья. Основными индустриальными партнерами института выступают Росатом и Объединенная двигателестроительная корпорация.

