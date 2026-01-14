В Новосибирске инжиниринговый центр создаст около 100 рабочих мест

Институт стал обладателем гранта на 1 млрд рублей, который рассчитан на шесть лет. В эти годы планируется разработка новых технических решений для создания камер сгорания газотурбинных установок и двигателей, новых конструкций тепловыделяющих сборок для водо-водяных ядерных энергетических реакторов, включая реакторы для атомных станций малой и средней мощности для удаленных территорий в Арктике, плазмотронов большой мощности для новых эффективных технологий плазмохимии и обогащения минерального сырья. Основными индустриальными партнерами института выступают Росатом и Объединенная двигателестроительная корпорация.