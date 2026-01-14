В Иркутской области начался прием заявления для участия в ЕГЭ в 2026 году. Документ нужно подать до 1 февраля включительно. До этой даты нужно окончательно определиться с предметами для экзамена. Об этом сообщил министр образования Максим Парфенов.
— Русский язык и математика — являются обязательными экзаменами для выпускников этого года, — уточнили в пресс-службе Министерства образования Приангарья.
В 2026 году сдача единого государственного экзамена начнется 20 марта и завершится 20 апреля. Основная экзаменационная кампания запланирована на летние месяцы — с 1 июня по 9 июля. Для тех, кто не смог сдать в эти сроки, предусмотрен осенний дополнительный период с 4 по 25 сентября. Выпускники прошлых лет могут пройти аттестацию исключительно в резервные дни 22−25 июня 2026 года.