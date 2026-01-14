Ричмонд
Обвиняются в смерти пациентов: В Молдове врачи оказались на скамье подсудимых за халатность

Медикам грозит до трех лет тюремного заключения с возможным лишением права заниматься профессиональной деятельностью на срок до пяти лет.

Источник: Комсомольская правда

Врачей из Комрата судят за врачебную халатность, повлёкшую смерть пациентов.

Трое врачей районной больницы Комрата оказались на скамье подсудимых по обвинению в халатности, из-за которой скончались два человека. Первый инцидент произошел в 2022 году, когда пациенту с тяжелой травмой ноги отказали в госпитализации и не назначили необходимое лечение, что привело к его смерти от инфекции.

Второй случай зафиксирован в январе 2025 года: пострадавшего в ДТП не поместили в реанимацию и оставили без надлежащего наблюдения, что, по данным экспертизы, стало причиной гибели. Теперь медикам грозит до трех лет тюремного заключения с возможным лишением права заниматься профессиональной деятельностью на срок до пяти лет, уточняет mirgagauzia.

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
