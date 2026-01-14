Обвиняются в смерти пациентов: В Молдове врачи оказались на скамье подсудимых за халатность

Трое врачей районной больницы Комрата оказались на скамье подсудимых по обвинению в халатности, из-за которой скончались два человека. Первый инцидент произошел в 2022 году, когда пациенту с тяжелой травмой ноги отказали в госпитализации и не назначили необходимое лечение, что привело к его смерти от инфекции.