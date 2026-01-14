Росфинмониторинг предложил ограничить доходы экстремистов и террористов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Росфинмониторинг предложил расширить виды доходов физлиц, включенных в перечень экстремистов и террористов, которые ограничиваются уровнем минимального размера оплаты труда (МРОТ): сейчас такие физлица вправе расходовать зарплату в размере МРОТ, и ведомство предложило с середины марта текущего года распространить это ограничение на другие доходы, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.