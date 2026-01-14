Умерла ветеран Великой Отечественной войны Вера Васильева

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского округа Новгородской области Вера Васильева скончалась на 103-м году жизни, сообщил глава округа Александр Дементьев.
«С огромным прискорбием сообщаю, что сегодня, 14 января 2026 года, скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского муниципального округа Вера Михайловна Васильева. Светлая память и вечная слава герою! Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Дементьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Васильева родилась 25 сентября 1923 года. В ноябре 1943 года ушла в партизаны, затем была зачислена добровольцем Волховского фронта. Освобождала Псков, Пушкинские горы, Дно. В составе Ленинградского фронта сражалась в Карелии, Финляндии. Часть, в которой служила Вера Михайловна, освобождала Польшу, Восточную Пруссию. А в Германию она вошла в составе 3-го Прибалтийского фронта и дошла до Берлина.