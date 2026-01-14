Умерла ветеран Великой Отечественной войны Вера Васильева

Васильева родилась 25 сентября 1923 года. В ноябре 1943 года ушла в партизаны, затем была зачислена добровольцем Волховского фронта. Освобождала Псков, Пушкинские горы, Дно. В составе Ленинградского фронта сражалась в Карелии, Финляндии. Часть, в которой служила Вера Михайловна, освобождала Польшу, Восточную Пруссию. А в Германию она вошла в составе 3-го Прибалтийского фронта и дошла до Берлина.