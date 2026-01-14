Морозы на смену снегопадам: какой будет погода на Крещение в Татарстане?

Как уточнил Шувалов, понижение температуры будет ощущаться в Казани, Набережных Челнах и на востоке Татарстана. В начале периода похолодания ожидается усиление юго-восточного ветра: в среду его порывы могут достигать 10−12 метров в секунду. В дальнейшем ветер будет ослабевать и практически сойдет на нет.