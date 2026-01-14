Морозы на смену снегопадам: какой будет погода на Крещение в Татарстане?

Период обильных снегопадов в Татарстане в ближайшее время закончится. Умеренный снег ожидается в республике в среду, 14 января, при этом в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске возможны достаточно существенные осадки.
После этого атмосферное давление начнет расти, а температурный фон — понижаться. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, небо постепенно очистится от облаков, установится ясная погода, а морозы будут усиливаться день ото дня.
Александр Шувалов отметил, что уже в четверг температура по республике составит минус 11−16 градусов, в пятницу опустится до минус 17−19 градусов, а в субботу и воскресенье ночные значения достигнут минус 20−25 градусов при дневных минус 15−20. Таким образом, первая рабочая неделя после длинных праздников принесет в регион ощутимые морозы.
Похолодание охватит Казань, Челны и восток республики.
Как уточнил Шувалов, понижение температуры будет ощущаться в Казани, Набережных Челнах и на востоке Татарстана. В начале периода похолодания ожидается усиление юго-восточного ветра: в среду его порывы могут достигать 10−12 метров в секунду. В дальнейшем ветер будет ослабевать и практически сойдет на нет.
Синоптик пояснил, что предстоящие морозы можно считать предкрещенскими. По его оценке, непосредственно к 19 января ожидается небольшое ослабление холодов: температура составит около минус 15 градусов, возможен слабый снег. Это сделает погодные условия для крещенских купаний более комфортными по сравнению с наиболее суровыми зимами прошлых лет.
Декадная температура опустится ниже климатической нормы.
В целом предстоящая декада января в Татарстане будет достаточно холодной. Александр Шувалов пояснил, что начало декады сопровождалось положительной температурной аномалией, однако в пятницу, субботу и воскресенье температура окажется уже на 6−8 градусов ниже климатической нормы.
Среднедекадная температура, по его словам, сформируется ниже нормы примерно на 3−5 градусов. Понижение температурного фона начнется со среды и будет носить устойчивый характер.
При этом синоптик подчеркнул, что речь не идет об экстремальных морозах, подобных тем, которые наблюдаются сейчас на юге Сибири, однако похолодание для региона все же будет ощутимым.
Количество осадков за январь в Татарстане, скорее всего, превысит норму.
По предварительным оценкам, в целом январская температура в Татарстане ожидается близкой к климатической норме. В начале месяца средние значения оказались выше нормы из-за активного поступления теплого воздуха с южными циклонами.
К настоящему времени в республике уже выпало почти три четверти месячной нормы осадков, хотя прошла лишь треть месяца. По прогнозу Шувалова, суммарное количество осадков в январе, скорее всего, превысит средние многолетние значения.
Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сообщил «Татар-информу», что наиболее интенсивные осадки пришлись на 3−4 января.
По его данным, с начала месяца максимальные объемы снега зафиксированы в западной части республики. В Казани выпало более 29,5 мм осадков, в Вязовых Зеленодольского района — свыше 33 мм, в Кайбицком районе — 26 мм, в Арском районе — около 31 мм.
Феликс Гоголь отметил, что в западных районах республики снега выпало значительно больше, тогда как на юге и востоке показатели ниже.
Сибирский антициклон принесет устойчивые морозы.
Феликс Гоголь также представил подробный прогноз на ближайшие дни. В четверг, 15 января республика окажется на периферии Сибирского антициклона. Осадки на большей части территории маловероятны, за исключением юго-запада, где ночью возможен небольшой снег. Температурный фон продолжит снижаться: ночью — до минус 10−15 градусов, на востоке до минус 18, днем — не выше минус 8−13 градусов.
Крещенские морозы придут в классическом формате.
Феликс Гоголь дал и детальный прогноз на ближайшие дни. Уже 15 января республика окажется на периферии Сибирского антициклона. На большей части территории осадки не прогнозируются, лишь на юго-западе ночью возможен небольшой снег. Температурный фон продолжит снижаться: ночью ожидается минус 10−15 градусов, на востоке — до минус 18, днем — не выше минус 8−13.
Начальник Гидрометцентра РТ отметил, что зимой традиционно чередуются волны тепла и холода, и сейчас к региону приближается очередная холодная фаза.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в нашем регионе прогнозируется морозная антициклональная погода. Осадки маловероятны, температуры воздуха днем составят минус 10−16 градусов, а ночью понизятся до минус 20 градусов и ниже.
Начинаются крещенские морозы в классическом варианте, заключил Феликс Гоголь.