В Волгограде ушел из жизни известный ученый Леонид Гуревич

14 января 2026 года Волгоградский государственный технический университет сообщил печальную новость о смерти известного ученого, автора 130 изобретений, преподавателя Леонида Гуревича. Более 33 лет он отработал в политехе, вообще же наукой занимался полвека. Смерть педагога называют невосполнимой утратой для вуза.
Будучи доктором технических наук, Леонид Гуревич возглавлял кафедру «Материаловедение и композиционные материалы». За годы работы его не раз отмечали на региональном и государственном уровне. Леонид Моисеевич — Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2014), лауреат премии Волгоградской области (2021), обладатель медали Министерства науки и высшего образования РФ «За вклад в реализацию государственной политики» (2020), сообщили в техническом университете.
— Уходит эпоха, но остаётся фундамент, который он заложил. Его научные открытия продолжают жить в технологиях, его мудрость — в учениках, его честность и принципиальность — в памяти всех, кто его знал, — скорбят коллеги Леонида Гуревича.
Простятся с ученым в стенах родного вуза. Церемония прощания начнется в 10.00 16 января 2026 года в холле высотного корпуса ВолгГТУ.