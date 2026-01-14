Ричмонд
В Ростове ученые создали умный аппарат для преупреждения инфаркта

«Тревожная кнопка» для сердца: в Ростове создали ункальный кардиорегистратор.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области инженеры ЮФУ создали умный кардиорегистратор физической активности. Новая разработка может отслеживать состояние человека с заболеваниями сердца, в реальном времени анализировать риски и в критической ситуации оповещать других людей об опасности с указанием геолокации. Детали рассказали в пресс-службе вуза.

Кроме отслеживания здоровья и оповещения родственников человека устройство также может передавать данные лечащему врачу своего владельца для удаленного мониторинга и коррекции плана реабилитации.

Портативный комплекс полезен для людей с ишемической болезнью и другими патологиями, при которых возможна внезапная остановка сердца. Существующие спортивные трекеры и медицинские холтеровские мониторы не способны быстро привлечь необходимую помощь.

В разработке прибора приняли участие доценты Передовой инженерной школы ЮФУ Сергей Синютин и Антонина Леонова, а также студент 3 курса Роман Руденко. Работа велась под руководством заведующей лабораторией, аспиранта Оксаны Шпаковской.

Разработку ранее поддержали внутренним грантом университета. Устройство сейчас готовится к выпуску предсерийной партии. Кардиологи уже заинтересовались новой техникой.

