В Ростове ученые создали умный аппарат для преупреждения инфаркта

В Ростовской области инженеры ЮФУ создали умный кардиорегистратор физической активности. Новая разработка может отслеживать состояние человека с заболеваниями сердца, в реальном времени анализировать риски и в критической ситуации оповещать других людей об опасности с указанием геолокации. Детали рассказали в пресс-службе вуза.