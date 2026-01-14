Главные новости к вечеру 14 января 2026 года

Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером
Российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время для встречи с Путиным, сообщили источники Bloomberg.
Fox News: США приостановили оформление виз для граждан России
Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями, сообщает телеканал Fox News.
Трамп: если США не получат Гренландию, она достанется РФ или КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что если США не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю.
МО РФ: танкер «Матильда» под флагом Мальты подвергся атаке ВСУ
Тимошенко грозит до 10 лет по делу о подкупе депутатов
Сотрудники антикоррупционных ведомств Украины предъявили обвинения лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко по делу о подкупе депутатов. Об этом сообщает издание «Украинская правда». Ранее стало известно, что в офисе партии Тимошенко в Киеве всю ночь шли обыски по делу о подкупе депутатов Верховной рады.