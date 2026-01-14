В 2026 году диспансеризацию в Башкирии ждет новшество: гражданам будет доступно новое обследование

Особое внимание в новом году будет уделено профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи. Согласно обновленной программе госгарантий, все пациенты от 18 до 40 лет получат право на однократное определение уровня липопротеина (а) — важного маркера риска ранних инфарктов. Также расширена периодичность оценки липидного профиля: для граждан 18−39 лет — раз в шесть лет, для лиц 40 лет и старше — раз в три года. Эти меры направлены на раннее выявление семейной гиперхолестеринемии — одной из основных причин инфарктов и инсультов в молодом возрасте.