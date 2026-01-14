Ричмонд
В 2026 году диспансеризацию в Башкирии ждет новшество: гражданам будет доступно новое обследование

В Башкирии в рамках диспансеризации начнут проводить новое обследование.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Башкирии планируется провести профилактические обследования для 1 миллиона 860 тысяч жителей. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его данным, за первые дни января (с 1 по 11 число) диспансеризацию и профосмотры уже прошли 16 224 человека.

— Считаю, что это отличный старт! — отметил министр.

Диспансеризацию в текущем году могут пройти жители, которым исполнилось или исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет (годы рождения: 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987). Для лиц старше 40 лет обследование доступно ежегодно. Профосмотры проводятся для всех желающих, независимо от возраста.

Особое внимание в новом году будет уделено профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи. Согласно обновленной программе госгарантий, все пациенты от 18 до 40 лет получат право на однократное определение уровня липопротеина (а) — важного маркера риска ранних инфарктов. Также расширена периодичность оценки липидного профиля: для граждан 18−39 лет — раз в шесть лет, для лиц 40 лет и старше — раз в три года. Эти меры направлены на раннее выявление семейной гиперхолестеринемии — одной из основных причин инфарктов и инсультов в молодом возрасте.

Айрат Рахматуллин подчеркнул важность профилактики, напомнив, что в 2025 году благодаря диспансеризации заболевания были выявлены у 300 тысяч жителей республики, что позволило им вовремя начать лечение. Также в прошлом году в ходе специального скрининга в Башкирии было диагностировано 719 случаев семейной гиперхолестеринемии.

