В Ростовской области ребенок-инвалид получил лекарства только через прокуратуру

В Ростовской области мать смогла добиться лекарств для ребенка-инвалида только после обращения в прокуратуру. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 14 января.
— Прокуратура города Донецка провела проверку. Поводом стало обращение матери, чей сын имеет статус ребенка-инвалида и страдает тяжелым хроническим заболеванием, — рассказали в ведомстве. — Выяснилось, что врачебная комиссия рекомендовала мальчику дорогостоящее лекарство. Однако медицинское учреждение не выписало на него льготный рецепт, лишив ребенка положенного препарата.
Прокуратура внесла представление руководителю этой медицинской организации. После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены. Теперь ребенок полностью обеспечен всеми необходимыми ему лекарствами.
