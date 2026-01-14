Астроном допустил столкновение открытого в среду астероида с Землей

«Номинальная орбита — 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — сказал Железнов.
При этом он отметил, что данных для того, чтобы понять, когда может произойти столкновение, пока не хватает, в том числе это может случиться уже сегодня.
В то же время, как рассказал астроном, орбита только что открытых астероидов известна достаточно неточно. По мере наблюдений точность повышается, и Земля может и вовсе выйти из области, в которой ожидается пролёт астероида.
Железнов напомнил, что первый случай, когда астероид был открыт за сутки до своего падения на Землю, произошел в 2008 году. Челябинский же метеорит, сравнимый по размерам с открытым астероидом, в 2013 году не был замечен, так как летел со стороны Солнца.
Размеры CE2XZW2 астроном оценил примерно в 20 метров. По его словам, такие тела гарантированно взрываются в атмосфере Земли. Поэтому, даже если астероид войдёт в атмосферу Земли, то до поверхности планеты долетят лишь небольшие обломки.