Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты

В ВТБ рассказали о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале.

«Как работает схема: мошенники звонят под видом сотрудников сотовых операторов и спрашивают о сбоях связи, затем предлагают обновить сим-карту, чтобы улучшить сигнал. Для этого просят скачать приложение», — рассказывает банк.

В результате злоумышленники получают контроль над устройством и могут зайти в онлайн-банк.

Кредитная организация рекомендует не скачивать приложения по просьбе звонящего, не давать программам доступ к экрану и контактам.

«Будьте начеку и не доверяйте незнакомцам в телефоне», — призывает ВТБ.