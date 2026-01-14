ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале.
«Как работает схема: мошенники звонят под видом сотрудников сотовых операторов и спрашивают о сбоях связи, затем предлагают обновить сим-карту, чтобы улучшить сигнал. Для этого просят скачать приложение», — рассказывает банк.
В результате злоумышленники получают контроль над устройством и могут зайти в онлайн-банк.
Кредитная организация рекомендует не скачивать приложения по просьбе звонящего, не давать программам доступ к экрану и контактам.
«Будьте начеку и не доверяйте незнакомцам в телефоне», — призывает ВТБ.