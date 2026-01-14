Находки из Приильменья впервые связали с разгромом донского городища Супруты

Городище Княжья Гора, расположенное на берегу реки Ловать, являлось укрепленным поселением и стратегическим пунктом в IX-X и XII-XVI веках. Культурных напластований XI века на памятнике не выявлено. В 1976 году экспедиция под руководством археолога Сергея Орлова обнаружила здесь два артефакта, не вписывающихся в хронологический и культурный контекст памятника: спиральное височное кольцо и железный подковообразный предмет. Они были найдены в комплексе X века, но, как установили исследователи, сами предметы относятся к более раннему периоду — VI-VII векам.