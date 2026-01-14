Зои Салдана стала самой прибыльной актрисой в мире

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американская и доминиканская актриса Зои Салдана стала самой прибыльной киноактрисой в мире, общая сумма кассовых сборов фильмов с ней достигла 15,47 миллиарда долларов, следует из данных онлайн-сервиса финансовой аналитики в области кинематографа Numbers.
Сервис, среди прочих кинокартин, учел роли Салданы в фантастической трилогии «Аватар», а также частях «Война бесконечности» и «Финал» супергеройской франшизы «Мстители» — каждый из фильмов преодолел порог в 1 миллиард долларов кассовых сборов. Кроме того, сервис добавил в общий подсчет участие актрисы в супергеройской трилогии «Стражи галактики», каждый из фильмов которой собрал более 700 миллиардов долларов, и научно-фантастической франшизе «Стартрек».
По данным сервиса, второе место за Салданой заняла американская актриса Скарлетт Йоханссон, принесшая киноиндустрии прибыли на сумму в 15,4 миллиарда долларов. Третье место занимает американский актер Сэмюэл Л. Джексон с 14,6 миллиарда долларов кассовых сборов, уточнил сервис. И Йоханссон, и Джексон, кроме прочих работ, как и Салдана сыграли ряд ролей в прибыльных супергеройских и фантастических блокбастерах.
Исходя из данных сервиса, в десятку самых прибыльных актеров также вошли американские киноактеры Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Том Круз, австралийский актер Крис Хемсворт, американские актеры Вин Дизель, Крис Эванс и Дуэйн Джонсон — все они преодолели порог в 11,4 миллиарда долларов суммарных кассовых сборов.